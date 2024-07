Grave incidente tra Olbia e Priatu: auto contro tir. Traffico bloccato

L’incidente è avvenuto a Priatu in tarda mattinata.

Un incidente frontale è avvenuto nella strada provinciale 38, nel comune di Priatu. Stando alle prime informazioni, un’auto, per cause in corso di accertamento, si è scontrata contro un tir, causando il ferimento di una persona.

Fortunatamente l’uomo alla guida dell’auto non ha riportato gravi ferite. Sul posto sono arrivati il personale del 118, con l’elisoccorso, il quale ha trasportato il conducente all’ospedale. Sul luogo è giunta anche la polizia stradale.

