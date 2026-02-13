Maltempo causa un blackout da oltre 48 ore a Sant’Antonio di Gallura

Maltempo fa danni a Sant’Antonio di Gallura.

È emergenza per i disservizi elettrici che stanno interessando diverse aree a Sant’Antonio di Gallura a causa del maltempo. Da oltre due giorni, le località di Suldarana, Li Pinnitteddi, Cioncu e le zone limitrofe sono interessate da una interruzione dell’energia elettrica. La causa dei gravi danni alla rete di distribuzione è la diretta conseguenza dell’ondata di maltempo che in questi giorni ha colpito l’intera Gallura.

I tecnici di Enel sono attualmente impegnati nelle operazioni di riparazione per ripristinare il servizio nel minor tempo possibile. Tuttavia, la gravità dei danni subiti dall’infrastruttura non consente ancora di definire una tempistica ufficiale per il ritorno alla normalità.

Il Comune di Sant’Antonio di Gallura sta monitorando costantemente l’evolversi della situazione, mantenendo un contatto diretto con i gestori della rete e restando a disposizione della cittadinanza per qualsiasi necessità. “Siamo profondamente consapevoli dell’enorme disagio che i nostri cittadini stanno affrontando da oltre 48 ore,” dichiarano dal Comune. “La nostra priorità è garantire assistenza a chiunque si trovi in difficoltà a causa di questa prolungata interruzione.”

Numeri utili e contatti.

Per segnalare emergenze o necessità urgenti legate alla mancanza di energia elettrica, l’amministrazione ha messo a disposizione il numero di pronto intervento: 340 9732887.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui