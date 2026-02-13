Le previsioni meteo per il weekend a Olbia e in Gallura

Le previsioni meteo
ll meteo di questo weekend sarà caratterizzato da giornate a tratti nuvolose e piovose a Olbia e in tutta la Gallura. Per sabato 14 febbraio è prevista una giornata di pioggia e forte vento. La temperatura massima sarà di 12 gradi. Mentre i venti raggiungeranno i 60chilometri/orari.
Per domenica 15 febbraio è prevista una giornata di nuvole, a tratti soleggiata. La temperatura massima registrata sarà di 14 gradi. I venti raggiungeranno i 29km/h.
Quando fuori fa freddo, ecco qualche consiglio pratico:
- Vestiti a strati: meglio più strati leggeri che uno solo pesante; così trattieni il calore e puoi adattarti.
- Proteggi estremità: mani, piedi, collo e testa perdono molto calore → guanti, cappello e sciarpa aiutano davvero.
- Bevande calde: tè, tisane, cioccolata calda o brodo scaldano e idratano.
- Muoviti un po’: anche una breve camminata o qualche esercizio leggero riattiva la circolazione.
- Cura la pelle: il freddo secca, usa una crema idratante soprattutto su mani e viso.
- A casa: arieggia brevemente ma regolarmente e usa coperte o una borsa dell’acqua calda invece di alzare troppo il riscaldamento.