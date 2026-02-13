Olbia, brazilian funk nel nuovo singolo di Kidd Reo “In Down” -L’intervista

Il nuovo singolo dell’artista di Olbia Kidd Reo.

Il rapper olbiese Kidd Reo torna sulla scena con un nuovo singolo, segnando un’interessante incursione nelle sonorità brazilian funk. Si intitola ‘In Down’ l’inedito di Kidd Reo (al secolo Alex Budroni). Abbiamo intervistato l’artista olbiese proprio in occasione dell’uscita del brano, disponibile su tutte le piattaforme digitali dallo scorso 6 febbraio.

Prossimo ai 23 anni, l’olbiese Kidd Reo — al secolo Alex Budroni — è un figlio d’arte (suo padre è il musicista Giovanni Budroni ndr.) impegnato in un’evoluzione artistica destinata a lasciare il segno nel panorama discografico italiano. Scrive e compone musica da quando aveva otto anni, sostenuto da una famiglia di artisti e ispirato dal concittadino Salmo, suo principale punto di riferimento stilistico e umano.

La sua prima volta sul palco a soli 5 anni. “Respiro musica fin da quando ero bambino – si racconta Kidd Reo – e nel tempo, grazie alla famiglia, ho esplorato diversi generi: dalla classica ai successi degli anni ’60, fino all’urban e alla musica latina, approdando infine al rap e all’R&B, i linguaggi che sento davvero miei. Da questa evoluzione nasce Kidd Reo, un progetto che riflette la mia parte più autentica, introversa e riflessiva. Sentivo l’esigenza di far emergere il mio vero io, così nel 2023 ho pubblicato il singolo rap Tardi”

Kidd Reo rappresenta quindi l’evoluzione artistica di Alex: un percorso di maturazione fondato sulla sperimentazione e sulla contaminazione tra generi, culminato nel trasferimento a Milano, tappa decisiva per il suo definitivo salto di qualità.

Il nuovo singolo “In Down” è uscito lo scorso 6 febbraio ed esplora sonorità diverse rispetto al repertorio musicale di Kidd Reo. “Il mio nuovo singolo esplora le sonorità del funk brasiliano contaminate dall’R&B – racconta l’artista –. Mi interesso a questo genere da circa quattro anni, ma non avevo ancora pubblicato un brano dedicato. Una sera, nella mia stanza a Milano – dove vivo per studiare e produrre – mi sono chiesto perché non fondere questo beat con l’R&B. In mezz’ora ho composto base e testo: così è nato “In Down”, il racconto di un amore virtuale”.

Il brano esplora le dinamiche relazionali dei ventenni di oggi, evidenziando il cambiamento generazionale nel modo di vivere l’amore. Questa tematica attuale si fonde con sonorità funk, dando vita a un concept profondamente legato all’estetica e ai codici della Generazione Z. Un mix di testo e sound che ha tutte le carte in regola per imporsi nell’attuale panorama musicale emergente.

Come dimostra l’ascesa artistica di Kidd Reo, anche Olbia si conferma una fucina di giovani talenti e musicisti che si stanno imponendo con forza nel panorama nazionale. “Ai ragazzi della mia città, del mio territorio, consiglio di non nascondersi e di fare della musica la propria valvola di sfogo» – ha dichiarato il giovane rapper –. Dico loro di fare squadra: la Sardegna vanta moltissimi artisti capaci di superare i confini regionali per arricchire il panorama musicale italiano ed europeo. Credo fermamente che la musica sia anche un potente strumento di promozione per il nostro territorio. Il segreto è supportarsi a vicenda, sempre”.

