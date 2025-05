“La Marcia del sorriso” torna sulle strade di Sant’Antonio di Gallura

Il 24 maggio la 25esima edizione della Marcia del sorriso a Sant’Antonio di Gallura

Giunta alla sua venticinquesima edizione anche quest’anno a Sant’Antonio di Gallura il 24 Maggio 2025, si terrà la consueta “Marcia del Sorriso“. Evento organizzato dall’associazione “Amici del Sorriso“,

La Marcia non vuole essere solo una mera ricorrenza ma soprattutto un motivo di incontro e di aggregazione sociale, di preghiera e di conforto e, perché no, di divertimento per tutti gli ammalati, persone disabili e persone fragili. Accompagnate da parenti, amici, simpatizzanti e volontari di diverse Associazioni provenienti da Arzachena, Olbia, Calangianus, Tempio e Luras, si incontreranno per condividere sentimenti di pace, di amore e di fratellanza e, soprattutto, di accettazione dell’altro a prescindere dalla propria condizione sociale, fisica o mentale.

Alla marcia prenderà parte anche personale dell’Unitalsi Sarda Nord. “Questo è il venticinquesimo anniversario – commenta il presidente dell’associazione, Mario Cipresso -, invitiamo tutti a partecipare alla nostra manifestazione. Vi aspettiamo numerosi”.

Il messaggio degli organizzatori

Il messaggio che l’Associazione “Amici del Sorriso” vuole diffondere è un messaggio forte e chiaro. “Non dimentichiamo mai che il vero potere è il servizio. Bisogna custodire la gente, aver cura di ogni persona, con amore, specialmente dei bambini, dei vecchi, di coloro che sono più fragili e che spesso sono nella periferia del nostro cuore”. Questo è l’insegnamento di Papa Francesco. In un momento storico come quello attuale vuole essere un esempio e una guida per tutte le persone, in modo particolare per quelle che si sentono sole ed inascoltate che vivono nella convinzione di essere state abbandonate. L’attuale società, purtroppo, è permeata da sentimenti di indifferenza ed egoismo che ci distolgono da quelli che sono i veri principi che dovrebbero governare la nostra esistenza.

Fortunatamente in Sardegna, ed in modo particolare in Gallura, i sentimenti di amore, di fratellanza, di accettazione e di rispetto per il prossimo sono ancora ben radicati.

La ricompensa più grande che questa manifestazione lascerà nel cuore di tutti è la gratificazione che scaturisce dalla riconoscenza e dall’amore sincero che solo queste persone meno fortunate sanno donare.

Il programma prevede: alle ore 10.30 arrivo in Piazza del Comune; ore 11.00 partenza della marcia; ore 11.45 arrivo al Parco San Giuseppe; ore 12.00 celebrazione della Santa Messa; ore 13.00 pranzo sociale a cui seguirà un momento di musica ed intrattenimento.

