A Olbia torna “Appuntamento col cuore”, focus sul diabete

L’appuntamento per parlare di cuore e diabete a Olbia.

Torna “Appuntamento col cuore”, l’evento che ogni anno riunisce operatori sanitari provenienti da ogni parte d’Italia per approfondire aspetti tecnici e scientifici della Cardiologia. Nel corso di questa sesta edizione, che si terrà nel Meeting & Business Center dell’aeroporto di Olbia, sarà affrontato il tema della gestione dei pazienti da parte di medici di Medicina Generale, Specialisti e Ospedale, con un accento particolare sulla patologie del cuore, sul diabete e sulle vasculopatie. L’evento, valido anche come corso formativo Ecm, è promosso dal dottor Gianluca Sanna, responsabile dell’Ambulatorio di Cardiologia del Distretto di Olbia, ed è patrocinato dalla Regione Sardegna, dalla Asl Gallura, dall’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Sassari, dalle Università degli Studi di Cagliari e Sassari, dal Comune di Olbia e dalla Biblioteca Civica Simpliciana.

Le ultime novità nel campo del trattamento delle malattie.

Gli argomenti dell’evento verranno trattati ed esplorati dai maggiori esperti regionali, nazionali ed internazionali, che discuteranno sulle novità nel campo del diabete, dell’angiologia e della cardiologia, abbracciando, con la multidisciplinarietà che è la caratteristica peculiare dell’evento, le ultime novità nel campo del trattamento delle malattie cardio-metabolico-renali.

“Saranno presenti numerosi professionisti di diversi settori – sottolinea il dottor Gianluca Sanna – dalla reumatologia all’andrologia, dalla ginecologia alla pneumologia, dalla diagnostica per immagini alla medicina dello sport, dalla nutrizione alla farmacologia e dall’ortopedia alla ematologia. Avremo il piacere di ospitare uno dei fondatori della società italiana di cardionefrologia, il dottor Luca Di Lullo che ci parlerà della correlazione delle malattie renali e cardiovascolari. Saranno con noi anche il professor Paolo Raggi dall’Università di Alberta che ci aggiornerà sulle ultime novità per la terapia cardiovascolare e diabetica e la professoressa Veronica Iacovacci, Assistant Professor in Biomedical Robotics and Head of the Medical Microbotics Lab, che illustrerà la Innovation Health. L’evento punterà i riflettori, come ogni anno, anche sulla comunicazione: parleremo del cuore tra arte e scienza, del legame tra medicina e musica, della medicina narrativa e dei rischi legali dell’utilizzo della intelligenza artificiale in medicina”.

Si comincerà venerdì 23 con la prima sessione, alle ore 9, dedicata alla gestione del diabetico dal giovane all’anziano: infiammazione ed aterosclerosi, per poi proseguire con la gestione dell’infiammazione cronica sistemica nel paziente metabolico: dalla disglicemia all’obesità e con il diabete e le altre patologie. Sabato, dalle 8:30, la tavola rotonda di approfondimento sulla Medicina Digitale. Chiusura con i temi dedicati allo scompenso cardiaco, al cuore e cervello e a cuore e sport.

