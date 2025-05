Debutta a Berchidda il nuovo trio jazz firmato Insulæ Lab

Il nuovo trio jazz Insulæ Lab a Berchidda.

Debutterà a Berchidda, nel teatro Santa Croce, una nuova produzione originale firmata Insulæ Lab – Centro di Produzione Musica, destinata a lasciare il segno non solo sull’isola ma anche oltre i suoi confini, fino al cuore del Mediterraneo. Giovedì 22 maggio, alle ore 21, il sipario si alzerà su un’attesa prima assoluta che riunisce sul palco tre protagonisti della scena jazz nazionale: Gegè Telesforo, Daniela Spalletta e Christian Mascetta. Il trio, forte di una consolidata intesa musicale, torna a condividere il palcoscenico con una proposta completamente inedita, pensata per sorprendere, emozionare e abbattere ogni convenzione sonora.

Frutto di una lunga collaborazione artistica, già collaudata durante l’Impossible Tour e in varie produzioni discografiche firmate Telesforo, lo spettacolo si presenta come un intreccio potente di jazz, world music e improvvisazione, capace di coinvolgere anche l’ascoltatore più esperto. Il repertorio, variegato e mai prevedibile, spazia tra composizioni originali e reinterpretazioni di brani internazionali, tutte rivisitate con uno stile personale, raffinato e contemporaneo.

Sul palco, le armonie raffinate della chitarra di Christian Mascetta si fonderanno con le voci magnetiche e duttili di Gegè Telesforo e Daniela Spalletta, costruendo un percorso sonoro in cui la scrittura si fonde con la libertà espressiva. Ne nasce un’esperienza d’ascolto intensa e trascinante, che trova forza in architetture ritmiche complesse e suggestioni etniche, in un costante equilibrio tra rigore musicale e creatività fuori dagli schemi.

L’iniziativa si inserisce nel ricco cartellone di Insulæ Lab, realtà sostenuta dal ministero della Cultura, dalla Regione Autonoma della Sardegna e dalla Fondazione di Sardegna. Uno spettacolo che promette di essere, prima ancora che un concerto, un viaggio sonoro. Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare il numero 342/6476726. Il biglietto d’ingresso ha un costo intero di 10 euro, mentre l’abbonamento per cinque concerti è disponibile al prezzo di 40 euro.

