La decisione dell’amministrazione comunale.

Sant’Antonio di Gallura punta sulla mobilità verde. Nei giorni scorsi è stato dato il via libera all’elettrificazione del parco auto comunale. Una scelta pionieristica che poterà il conseguente abbattimento dei costi per gli spostamenti e le manutenzioni dei veicoli di proprietà dall’amministrazione. Ma non è tutto.

Il Comune ha approvato parallelamente anche la riqualificazione della copertura del Centro di aggregazione sociale del paese. Il tetto dell’edificio sarà trasformato, in pratica, in un grande produttore di energia elettrica, che servirà alla ricarica dei nuovi veicoli verdi, parcheggiati nel garage sottostante.

Due progetti resi possibili grazie al finanziamento di oltre 330mila euro, ricevuto dalla Regione nel 2017, a cui è seguita la fase di progettazione che si è conclusa nei giorni scorsi. “L’aver colto questa opportunità, ci permette di proiettare Sant’Antonio verso un futuro fatto di mobilità ad impatto zero, sostenibilità, risparmio e attenzione all’ambiente”, commenta l’amministrazione comunale.

