Addio a Pietro Cubeddu.

Lutto a Sant’Antonio di Gallura per la recente scomparsa, a 64 anni, di Pietro Cubeddu. L’uomo, che era originario di Luras, era molto legato al paese in quanto vi si trasferì per amore, dove si è costruito una famiglia.

Pietro è stato per anni il vigile urbano del paese. Anche per questo motivo, l’amministrazione comunale di Sant’Antonio ha partecipato al dolore della sua famiglia. Un grande amante del calcio, soprattutto tifoso della Juventus. Pietro non era solo frequentatore degli spalti, ma è sceso anche in campo durante gli anni della sua giovinezza.

E’ stato infatti un giocatore del Lauras, che lo ha ricordato con un affettuoso messaggio sui social. ”Conoscevo Pietro perché avevamo in comune la passione per il calcio ma soprattutto per la Juventus – lo ricorda così un suo conoscente – dove in tantissime occasioni ho avuto il piacere di condividere i vari festeggiamenti della squadra”.