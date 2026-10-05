Primo soccorso pediatrico a Sant’Antonio di Gallura

Un’importante e fondamentale iniziativa per la sicurezza dei più piccoli prende corpo a Sant’Antonio di Gallura. La tutela della salute e della sicurezza infantile rappresenta una priorità assoluta per la comunità, motivo per cui il Comune ha promosso una manifestazione di interesse finalizzata all’organizzazione di un corso di primo soccorso pediatrico. Fortemente voluta dall’Assessorato ai Servizi Socio-Culturali, Pubblica Istruzione e Spettacolo, l’iniziativa si distingue per la sua totale gratuità e per l’alto valore sociale, offrendo una risposta concreta alle esigenze di formazione in ambito sanitario e preventivo.

Il percorso formativo si propone di affrontare tematiche cruciali e salvavita: dalla gestione dell’arresto cardiaco e del soffocamento da corpo estraneo, fino alle tecniche per il taglio sicuro degli alimenti e alla prevenzione della morte in culla. La validità del progetto risiede nella sua capacità di dotare genitori, familiari e operatori di strumenti pratici e conoscenze tempestive, elementi spesso determinanti per fronteggiare situazioni di emergenza con la massima consapevolezza ed efficacia.

L’avviso, rivolto a tutta la popolazione residente, riserva particolare attenzione e priorità a chi ha carichi di cura di lattanti per motivi personali o lavorativi. L’avvio effettivo del corso è subordinato al raggiungimento di un numero minimo di iscritti, il che rende fondamentale la partecipazione attiva della cittadinanza. Per aderire, è necessario compilare l’apposito modulo disponibile sul sito istituzionale del Comune e farlo pervenire all’Ufficio Protocollo dell’ente — in formato cartaceo a mano o tramite PEC — entro e non oltre la scadenza fissata per il 12 ottobre 2026.

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