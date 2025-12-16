Olbia, Babbo Natale fa visita ai bambini della scuola di Santa Maria

16 Dicembre 2025

di Maria Verderame

La visita di Babbo Natale ai bambini di Olbia.

Questa mattina, Babbo Natale, insieme al suo assistente, il folletto Jomix, sono arrivati nella scuola di Santa Maria, a Olbia. Una sorpresa per i piccoli alunni del Terzo Circolo Didattico olbiese, con gli insegnanti e il personale ATA, prontamente preavvisati, che hanno rivestito il ruolo di elfi accogliendo, insieme ai bambini, tra musiche e balli, Babbo Natale.

Il tutto è stato possibile grazie alla preside Caterina La Rosa che, con entusiasmo, ma anche dopo un’attenta verifica dell’autenticità della carta d’identità dei graditi ospiti, ha autorizzato il loro ingresso. Vicino a un caldo camino, seduto su una comoda poltrona con l’immancabile scodella di latte e i biscotti, Babbo Natale è stato accolto dai bambini e il folletto Jomix, con un fischietto per contenere l’euforia dei bimbi e riportare tutti all’ordine.

Babbo Natale, dopo aver dialogato con i bambini, ha sistemato nel suo sacco tutte le letterine consegnate dagli alunni e ha donato loro tante caramelle, garantendo che i loro desideri saranno esauditi. Un Babbo Natale simpatico, allegro e sorridente ha segnato magicamente questa giornata, coinvolgendo anche i più scettici perché sognare, anche per pochi istanti, è cosa tanto gradita.

