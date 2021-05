I lavori del Comune di Sant’Antonio di Gallura.

Proseguono i lavori del ponte 1 a Lu Bulioni. Dopo un inizio non privo di difficoltà, a causa del Covid prima, e delle incessanti piogge poi, nei giorni scorsi si è arrivati finalmente a gettare il secondo dei due piloni che insieme formeranno un attraversamento idraulico con una luce di circa 14 metri.

Nel frattempo sono stati affidati i lavori del secondo ponte, in modo da avere una contemporaneità nella fine lavori di entrambi gli interventi. I disagi che crea la chiusura della strada sono notevoli per gli abitanti della zona e cesseranno alla riapertura della nuova opera. Negli anni i ponti in questione hanno presentato diverse criticità, principalmente in occasione di forti piogge.

Una condizione che ha permesso al Comune di richiedere e ottenere dalla protezione civile nazionale un finanziamento complessivo di oltre 400 mila euro per la realizzazione ex novo di queste due importanti opere che, una volta ultimate, permetteranno di raggiungere in totale sicurezza e con qualsiasi condizione meteorologica San Giacomo e l’agro circostante.

