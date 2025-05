Frana tra Sant’Antonio e Arzachena: strada dimezzata e lavori fermi

Sono ancora lì i resti di una frana Sant’Antonio di Gallura

Lungo la strada provinciale tra Sant’Antonio di Gallura e Arzachena c’è stata una frana per maltempo all’inizio dell’anno: le tracce sono ancora lì. Una parte del costone di roccia che sovrasta la strada si era staccato improvvisamente. I detriti sulla carreggiata hanno causato un pericolo per la circolazione stradale.

Nell’immediatezza dei fatti, per fare fronte all’inconveniente, sono stati posizionati degli enormi blocchi di cemento per contenere la caduta di ulteriori detriti pregiudizievoli per la viabilità.

La presenza di questi enormi blocchi di cemento, però, ha comportato un restringimento della carreggiata. La circolazione si svolge su un’unica corsia a senso unico alternato, regolato da un impianto semaforico. Questa situazione che si protrae ormai da mesi sta causando notevoli disagi e suscitando diffuse polemiche.

La strada dimezzata

Dopo le prime ed urgenti operazioni di messa in sicurezza, i lavori finalizzati al ripristino della situazione quo ante, attualmente sono fermi, secondo alcuni praticamente mai iniziati. Il disagio causato dal restringimento della carreggiata ed i lunghi tempi di attesa dettati dal semaforo causano un notevole rallentamento della circolazione stradale. Con la formazione di lunghe code che costituiscono un ulteriore potenziale pericolo atteso che quel tratto di strada è interessato da numerose curve e da una scarsa visibilità. Va considerato, inoltre, che la strada in argomento è molto utilizzata per chi deve recarsi a Tempio o a Sassari ed in questo periodo, a causa dell’aumentato traffico derivante dalla presenza turistica, il disagio ha raggiunto livelli di guardia ed il pericolo di incidenti stradali è più che mai reale.

Tra gli abitanti del piccolo paese della Gallura serpeggia il malcontento generale per via dei lavori che procedono a rilento e che, in questo momento, sembrano essere in una fase di stallo.

Tale situazione non è più tollerabile e la presenza del cantiere stradale unita all’inerzia di chi dovrebbe provvedere stanno mettendo a dura prova la proverbiale pazienza dei residenti e non solo!

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui