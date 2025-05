Il Calciomercato di Sky nel 2025 parte da Olbia e Golfo Aranci

A Olbia e Golfo Aranci le prime puntate dell’edizione 2025 di “Calciomercato – L’Originale”

Saranno Olbia, San Pantaleo e Golfo Aranci a ospitare le prime due settimane del programma Sky “Calciomercato – L’Originale”. Dal 2 al 6 giugno le trattative per le squadre del campionato 2025/2026 saranno mostrate da Olbia e San Pantaleo. Sarà invece Golfo Aranci a ospitarle dal 9 al 13 giugno.

Esulta Nizzi

“Olbia aprirà il tour 2025 di “Calciomercato – L’Originale” – annuncia Settimo Nizzi -. Il programma di Sky Sport che dal 2 giugno racconterà su Sky e in streaming su NOW le trattative del mercato estivo. Il programma è stato presentato ieri al Teatro della Fortuna di Fano, nelle Marche. Le trattative tra società, calciatori e allenatori saranno sempre al centro del programma, mentre le cartoline dalle diverse località, saranno il motore di una grande promozione turistica. E Olbia sarà il primo territorio toccato.

Ancora un’iniziativa per promuovere e valorizzare la nostra stupenda città come merita”.

Queste le altre tappe del programma: Gorizia, Friuli Venezia Giulia (16-20 giugno), Alassio (23-27 giugno); Ostia-Lido di Roma (30 giugno-4 luglio), Fano (7-11 luglio), Reggio Calabria (14-18 luglio), Val di Sole-Trentino (18-22 agosto) e il gran finale a Siracusa (25-29 agosto).

