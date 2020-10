I lavori per la pista ciclopedonale di Sant’Antonio.

Sant’Antonio avrà presto una pista ciclopedonale. I lavori sono cominciati. Si collegherà alla Chiesa di San Giuseppe il percorso che consentirà a ciclisti e pedoni di circolare in piena sicurezza.

A darne notizia è l’amministrazione comunale di Sant’Antonio di Gallura, che ha annunciato l’inizio del cantiere. Una corsia per i pedoni, l’altra per i ciclisti. Per la realizzazione della pista ciclopedonale, il Comune ha investito 326mila euro.

