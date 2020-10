I casi di coronavirus in Gallura.

Il sindaco di Olbia Settimo Nizzi era andato all’attacco: “I flussi informativi tra Ats e Comuni non funzionano”. Riportando all’attenzione un problema che si era già palesato con la prima ondata del virus, ovvero la mancata comunicazione puntuale del numero dei contagiati ai Comuni.

Dopo l’affondo di Nizzi, l’Ats ha aggiornato il numero dei casi Covid-19 presenti in Gallura e, quindi, in tutto il territorio del Nord Sardegna. Lo fa attraverso il sub-commissario della Provincia di Sassari Pietro Carzedda. I casi segnalati ieri sono 8 in più rispetto alla comunicazione precedente. Nell’ultimo aggiornamento fornito dall’Ats del 5 ottobre scorso erano 147 i contagiati nell’elenco a Olbia.

I dati di queste 8 nuove positività risalgono ai casi segnalati a ieri e potrebbero aver avuto delle variazioni nelle ultime ore. Sono 5.866 i positivi al covid complessivamente accertati in Sardegna dall’inizio della pandemia a oggi.

