Lutto a Sant’Antonio per la scomparsa dell’ex vicesindaco Tonino Ricciu

Addio a Tonino Ricciu.

Dopo una breve malattia è mancato all’affetto dei suoi cari a Sant’Antonio di Gallura, all’età di 70 anni, Tonino Ricciu. Uomo dalle indiscusse doti politiche e dall’amore per il suo paese per il quale ha dedicato gran parte della sua vita come amministratore comunale.

In passato, dal 1983 al 1993, inizialmente ha ricoperto incarichi come assessore, successivamente come vicesindaco accanto al sindaco Gianni Molinari. Dal 1993 al 1997 è stato vicesindaco con la sindaca Tonina Luciano; infine, dal 2001 al 2006, ha ricoperto l’incarico di vicesindaco col sindaco Angelo Pittorru.

Il Sindaco e l’Amministrazione Comunale si stringono al dolore della moglie Maria, dei figli Piera con Domenico, Francesco e Sara con Massimo, dei nipoti Marco e Fabrizio, dei fratelli Vanni, Gino con Filomena, della sorella Lucia con Salvatore, le cognate Lucianna, Antonia e i parenti tutti. I funerali avranno luogo Martedì 17 Giugno alle ore 18.00 nell’Oratorio Parrocchiale di Sant’ Antonio di Gallura, partendo dall’Ospedale Giovanni Paolo II.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui