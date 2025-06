Grandi risultati a Olbia per l’export della nautica

La nautica a Olbia è in costante crescita e i numeri certificano questo boom: per le barche in un anno c’è il +300% di export. Analizzando i dati dell’Istat il Cipnes ha fatto un quadro chiaro della situazione ed è la conferma degli sforzi che si stanno facendo in città. Nei moli del Consorzio industriale aumentano i cantieri e la città sta cambiando volto per ospitare i superyacht nel nuovo salotto buono del Molo Brin.

“Nel primo trimestre del 2025 – spiegano dal Cipnes – l’export di barche dalla provincia di Sassari (di cui Olbia è il principale polo produttivo) ha registrato un’importante crescita, passando da 944.621 euro nei primi tre mesi del 2024 a 3.750.000 euro. Un aumento di quasi il 300%. È quanto emerge dai dati Istat pubblicati l’11 giugno 2025 ed rielaborati dalla Comunicazione e Centro Studi del Cipnes Gallura”.

Le esportazioni di barche da Olbia e dalla Gallura vanno principalmente in tre mercati. In un mercato più altri due, per la precisione. “A trainare l’export nautico gallurese – che rappresenta la totalità di quello della Sardegna – sono stati tre mercati: il Regno Unito, con acquisti per 3,7 milioni di euro; la Libia con 950 mila euro; e gli Emirati Arabi Uniti con 778 mila euro”.

