Un incendio distrugge due auto a La Maddalena

In corso le indagini per risalire alle cause dell’incendio scoppiato stanotte a La Maddalena.

Momenti di paura intorno alle 3.30 di questa mattina in via Chiusedda, a La Maddalena, dove è scoppiato un incendio che ha coinvolto due auto. Il pronto intervento dei Vigili del Fuoco ha evitato il peggio: le fiamme, che avrebbero potuto coinvolgere altri veicoli parcheggiati nelle vicinanze, sono state rapidamente domate.

I residenti, svegliati dal fumo e dal rumore, hanno vissuto attimi di forte apprensione. Sul posto anche le forze dell’ordine, intervenute per gli accertamenti di rito e per ricostruire le cause del rogo. Le indagini sono in corso.

