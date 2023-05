Cala Spinosa stavolta finisce in Grecia: ennesimo “furto” del tesoro di Santa Teresa

La spiaggia di Cala Spinosa di nuovo “rubata”.

La spiaggia di Cala Spinosa questa volta ha fatto più chilometri. Dopo la gaffe del sito Italia.it, che l’ha collocata in Ogliastra, ”cambia” ancora location e finisce in Grecia. La bellissima località di Santa Teresa è finita a Elafonissos.

Resta un mistero il perché le immagini di questa spiaggia gallurese finiscano sempre nelle località sbagliate. Questa volta è il sito it.lastminute.com a sbagliare, utilizzando l’immagine della bellissima Cala Spinosa per sponsorizzare la località greca con Google Ads. Lo screen è stato catturato da un residente che ha riconosciuto la spiaggia della sua Santa Teresa e ha pubblicato le immagini sui social.

Su questi si è scatenata ovviamente l’ironia, ma anche tante polemiche. “Quando la Grecia è a corto di posti belli”, hanno commentato. E ancora: “Dove è la Pro loco?”. Ma in realtà la Grecia ha delle spiagge e dei posti meravigliosi, il problema è che la spiaggia “rubata” non si trova nella penisola ellenica, ma si trova in Italia, a Capo Testa.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui