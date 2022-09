Dolore a Santa Teresa per la scomparsa di Giovanna Branca

Dolore per la scomparsa di Giovanna Branca.

Dolore a Santa Teresa per la scomparsa, a 71 anni, di Giovanna Branca. La sua, una vita piena di affetti, poiché era ben voluta in paese per la sua dolcezza e bontà, ma anche scalfita da sofferenze. Segnata dal lutto di sua figlia, un dolore che solo una madre può capire.

“Cercava di affrontare e si sforzava a sorridere, ma nei suoi occhi non riusciva a nascondere il dolore di quella perdita. Una donna davvero generosa e di gran cuore, era sempre un piacere incontrarla in strada e parlare con lei”. La ricorda così un’amica. Giovanna lascia una figlia e due nipoti, che si stringono nel dolore per la sua scomparsa.