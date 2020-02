I camionisti bloccati in Corsica.

Esausti dopo giorni di attesa, imprigionati al di là del mare, questa mattina un gruppo di camionisti ha deciso di noleggiare una barca e fare la traversata per arrivare a Santa Teresa dalla Corsica da soli.

Di fronte all’incertezza del ripristino del collegamento della Moby, con il supporto dell’azienda per la quale lavorano gli autotrasportatori sono partiti da Propriano, non troppo distante da Bonifacio, e dopo una mezz’ora di viaggio, complice anche il mare calmo, sono arrivati a Santa Teresa.

Per loro, raccontano, è stato come una liberazione. Altri dei passeggeri della Sardegna bloccati in Corsica, da questo caos dei traghetti, rientreranno lunedì da Ajaccio con la Corsica Ferries. Mentre altri ancora si sono già imbarcati per Genova, per poi fare rotta nuovamente verso Olbia o Porto Torres.

(Visited 548 times, 560 visits today)