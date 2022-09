Nel porto di Santa Teresa Gallura nasce il Parco fitness

L’inagurazione del parco sportivo di Santa Teresa.

Santa Teresa ha una nuova area per fare sport. Il Comune aveva deciso di utilizzare alcune aree del paese per la pratica dello sport e di realizzare delle strutture sportive di differenti discipline. La recente inaugurazione, avvenuta il 4 settembre scorso, riguardava un parco “calistenico” sul porto cittadino.

Si chiama ”Parco Fitness Italia” ed è un impianto che permette di tonificare la massa muscolare attraverso le trazioni. La struttura è stata inaugurata con una dimostrazione da parte di alcuni atleti, i quali hanno fatto vedere come si utilizza correttamente per allenare il proprio corpo. La giornata formativa è stata coordinata dal Responsabile Parco Fitness AcademyVittorio Pinna in collaborazione con Gaggi Yatarov pluricampione italiano di calisthenics finalista di Italian’s Got Talent .

Il parco è adatto anche a persone con disabilità.

Hanno collaborato inoltre Carmine Consalvi (primo uomo ad aver partecipato ad una maratona con l’esoscheletro) e Francesco di Gennaro – CEO del progetto “Superabile Project”, che ha come obiettivo quello di offrire alle persone con disabilità l’opportunità di intraprendere un percorso di allenamento che comporta miglioramenti a livello fisico e, soprattutto a livello clinico.