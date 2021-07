Incidente mortale sulla Santa Teresa – Castelsardo.

Incidente mortale, questa mattina, sulla strada che da Castelsardo conduce a Santa Teresa Gallura. Un centauro, di 42 anni, di Sorso, di cui non sono state ancora rese note le generalità, ha perso il controllo della moto finendo in una cunetta intorno alle 5:30. L’impatto si è rivelato fatale.

Sul posto, all’altezza della strada provinciale 91 al chilometro 37 è intervenuta una equipe medica della Croce Blu con base a Costa Paradiso e un’altra squadra infermieristica di Santa Teresa Gallura. Presente anche un’ambulanza medicalizza di Porto Torres che non ha potuto far altro che constatare il decesso.

Nella strada hanno operato anche anche i vigili del fuoco del comando provinciale di Sassari per le operazioni di messa in sicurezza e i carabinieri per i rilievi di legge.

