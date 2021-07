Si estende la protesta contro il Green Pass in Sardegna.

Ieri a Santa Teresa di Gallura una cinquantina di manifestanti sono scesi nella piazza Villamarina per protestare contro le misure che impongono il Green Pass.

Le altre proteste.

Alla fiaccolata, organizzata dal Comitato Libera Scelta, erano presenti anche molte famiglie con bambini e le forze dell’ordine. Al “no” contro il Green Pass si uniscono anche altri comuni della Sardegna e della Gallura, dove sono state organizzate altre manifestazioni similari. Si tratta di Sassari, Cagliari, Porto Cervo e Oristano.

Le proteste si terranno sabato 31 luglio. A Sassari, l’incontro sarà in piazza d’Italia alle 17 e 30, a Cagliari in piazza Garibaldi alle 18. A Porto Cervo i manifestanti si riuniranno in piazza del Principe alle 18, mentre a Oristano in piazza Roma alla stessa ora.

