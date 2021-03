Tre classi in quarantena.

Dopo Tempio anche Santa Teresa registra un nuovo caso di variante inglese nella scuola media. Al momento i positivi sono 5, tutti in regime di isolamento e costantemente monitorati dalla competente Autorità sanitaria.

Gli studenti delle classi I, Il, e III sezione B della scuola secondaria di primo grado, nonostante siano risultati negativi al tampone antigenico rapido, dovranno rispettare la quarantena e sottoporsi a tampone molecolare dopo il quattordicesimo giorno di isolamento. I tamponi verranno effettuati da Ats in modalità drive in a Santa Teresa.

A seguito di queste comunicazioni, l’Amministrazione Comunale, per tenere ulteriormente la situazione sotto controllo e far sì che i genitori e i fratelli dei ragazzi in quarantena possano recarsi con più tranquillità a lavorare e a scuola, ritiene sia necessario sottoporre i ragazzi a tampone rapido nel periodo intermedio fra l’ultimo antigenico eseguito e il prossimo molecolare da effettuare.

“Sono al corrente anche del fatto che la variante inglese stia circolando nei paesi limitrofi – spiega il sindaco Nadia Matta – pertanto al più presto organizzeremo degli screening in modalità drive in per gli studenti e i lavoratori pendolari. È necessario evitare il più possibile i contatti sociali non strettamente necessari, gli assembramenti nelle piazze e vicino agli esercizi pubblici e commerciali, non sottovalutando la pericolosità e il rischio di poterci trovare nuovamente in situazioni di alto livello di positività, come già successo nel mese di novembre”.

“Chiedo alle famiglie la massima collaborazione, sia nel far sottoporre i ragazzi agli screening non obbligatori, sia a vigilare per evitare che, in occasione delle festività, si possano creare momenti di aggregazione come da tradizione”, conclude la prima cittadina.

