È stato un vero successo la prima edizione di “Aspettando Carrasciali 2026”, l’evento che sabato 20 settembre ha portato nel cuore della cittadina gallurese musica, colori e tradizioni. Organizzata dalla Pro Loco in collaborazione con il Comune, la manifestazione ha registrato una straordinaria partecipazione di pubblico, con spettatori arrivati anche dai paesi limitrofi, segno della forte voglia di comunità e di festa.

La serata si è aperta con una sfilata a piedi che, da piazza Bruno Modesto fino a piazza Vittorio Emanuele I, ha animato le vie principali del centro tra maschere, costumi e applausi. Un corteo vivace ma attento all’ambiente: niente coriandoli, per lasciare le strade pulite e ordinate senza rinunciare all’atmosfera del Carnevale.

In piazza, grande entusiasmo per lo show di Japo Mondo Magico, che ha saputo conquistare grandi e piccoli con giochi e spettacolo. A seguire, il concerto dei Datti Band ha trasformato la serata in una festa danzante, arricchita dalle performance degli ospiti speciali: il musicista Domenico Dettori e il dj Mauro Giagoni, che hanno contribuito a rendere l’appuntamento indimenticabile. Non sono mancati i sapori della tradizione: stand enogastronomici hanno proposto vini e birre locali, insieme alle immancabili frittelle di Carnevale, simbolo della festa e richiamo irresistibile per i visitatori.

Con questa prima edizione, “Aspettando Carrasciali 2026” si candida a diventare un appuntamento fisso del calendario cittadino, capace di unire musica, divertimento e cultura gastronomica. Un antipasto perfetto in vista del Carnevale del prossimo anno, che promette di colorare ancora una volta Santa Teresa Gallura.

