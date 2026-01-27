Santa Teresa Gallura: al via le domande per le Borse di Studio

Al via le domande per le borse di studio a Santa Teresa Gallura.

Si aprono le procedure per il sostegno al diritto allo studio a Santa Teresa di Gallura con le borse di studio per l’anno scolastico 2025/2026. Gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado, sia statali che paritarie, avranno la possibilità di accedere alla borsa di studio nazionale, un intervento volto a contrastare la dispersione scolastica e supportare le famiglie nelle spese educative. C’è tempo fino al 31 marzo 2026 per richiedere il contributo destinato agli studenti delle scuole superiori. Ecco i requisiti e le modalità per accedere al beneficio.

I requisiti d’accesso

L’agevolazione non è aperta a tutti indistintamente, ma è legata a specifici parametri economici e di frequenza. Per poter aspirare al contributo, il nucleo familiare del richiedente deve presentare un indicatore Isee non superiore a 14.650,00 euro. È fondamentale che lo studente risulti regolarmente iscritto e frequentante per l’annualità in corso.

Ciascuna borsa di studio ha un valore standard di 200,00 euro, cifra che potrà subire variazioni solo su eventuale disposizione della Regione Autonoma della Sardegna.

Il meccanismo di assegnazione non è comunale: l’amministrazione di Santa Teresa Gallura raccoglierà le istanze e le trasmetterà alla Regione. Sarà poi quest’ultima a stilare una graduatoria unica regionale basata sull’ordine crescente dell’Isee. In caso di parità di reddito, il criterio di precedenza premierà lo studente più giovane d’età. L’erogazione finale dei fondi sarà invece gestita direttamente dal Ministero dell’istruzione e del merito (MIM).

Come presentare la domanda

Le famiglie interessate hanno diverse opzioni per l’invio della documentazione. La domanda può essere presentata dal genitore, dal tutore legale o direttamente dallo studente se già maggiorenne, entro la scadenza perentoria del 31 marzo 2026.

I documenti necessari da allegare al modulo di domanda sono: Attestazione Isee in corso di validità. Documento di riconoscimento del richiedente. Documento di identità e codice fiscale dello studente beneficiario.

L’invio può avvenire fisicamente presso l’ufficio istruzione del comune di residenza oppure tramite posta elettronica (ordinaria o certificata) all’indirizzo: protocollo@pec.comunestg.it. Si raccomanda la massima attenzione nella compilazione dei dati anagrafici: è infatti necessario che le informazioni fornite coincidano esattamente con quelle registrate dall’istituto scolastico nella banca dati ministeriale, pena possibili ritardi o esclusioni.

Informazioni e modulistica

La modulistica completa e le risposte alle domande più frequenti (F.A.Q.) sono reperibili sul sito istituzionale del comune di Santa Teresa di Gallura e sul portale regionale Sardegna@ssistenza. Per chiarimenti diretti, è possibile contattare l’ufficio istruzione comunale via email o consultare il portale ministeriale dedicato “IoStudio”.

