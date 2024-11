Ecobox in fiamme a Santa Teresa Gallura, scatta l’allarme

L’allarme per un ecobox in fiamme a Santa Teresa.

Ieri sera, un incendio ha devastato un ecobox comunale nella frazione di Ruoni, a Santa Teresa Gallura. Il rogo ha causato danni alla struttura e le cause sono ancora in fase di accertamento.

L’intervento tempestivo della squadra dei vigili del fuoco di Arzachena è stato determinante nel contenere le fiamme e prevenire che l’incendio si propagasse alla vegetazione circostante, evitando così il rischio di danni più gravi all’ecosistema locale. Grazie alla prontezza dei soccorritori, il pericolo è stato scongiurato, ma la struttura dell’ecobox ha subito danni ingenti.

I carabinieri e i vigili del fuoco stanno conducendo le indagini per chiarire le cause che hanno scatenato l’incendio, non escludendo nessuna ipotesi.

