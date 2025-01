Incendio in una casa a Santa Teresa, neonato salvato dalle fiamme

L’incendio in una casa di Santa Teresa di Gallura.

Nella frazione di San Pasquale, nel comune di Santa Teresa di Gallura, un incendio ha gravemente danneggiato un’abitazione poco dopo la mezzanotte. I vigili del fuoco di Arzachena sono intervenuti tempestivamente, riuscendo a salvare la camera da letto e a evitare che le fiamme si propagassero alle case vicine. La famiglia residente, composta da tre persone, incluso un neonato, è uscita illesa dall’incidente.

Le cause del rogo sono ancora in fase di accertamento, mentre sul luogo dell’accaduto sono giunti anche i carabinieri di Santa Teresa Gallura per supportare le indagini. Nonostante l’entità dei danni, l’intervento rapido della squadra dei vigili del fuoco ha contenuto le conseguenze, evitando una tragedia più ampia.

