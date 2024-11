Lutto a Santa Teresa, addio a Ferruccio Piras: aveva 54 anni

L’addio a Ferruccio Piras.

All’improvviso, all’età di 54 anni, è venuto a mancare Ferruccio Piras. La triste notizia della sua scomparsa è stata annunciata dalla mamma Filomena, dai figli Davide e Stefano, da Teresa con Antonio e Lucia, dai fratelli Ines con Giancarlo, Manuela con Roberto, Angelo con Daniela, Cenzo con Sabrina, e Cesare, oltre ai numerosi nipoti e parenti che lo piangono.

Ferruccio viveva a Santa Teresa Gallura, dove era conosciuto e apprezzato per la sua generosità e il suo spirito sempre allegro. Il vuoto lasciato dalla sua morte è grande e il dolore per la sua prematura scomparsa si fa sentire in tutta la comunità.

I funerali si terranno sabato 9 novembre, alle ore 16, nella chiesa parrocchiale di San Vittorio martire a Santa Teresa di Gallura, dove si celebrerà la Santa Messa di suffragio. Un momento di raccoglimento e di affetto per dare l’ultimo saluto a un uomo buono.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui