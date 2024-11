Case più care in Gallura, ma è boom di compravendite per le vacanze

Si comprano sempre più case in Gallura e a Olbia.

Le case a Olbia e in Gallura sono sempre più care, ma è in crescita l’acquisto. Un nuovo studio di Tecnocasa rivela l’aumento del valore delle località turistiche in Sardegna, con un’impennata dei prezzi anche in Gallura.

“I valori delle case nelle località turistiche della Sardegna, nella prima parte del 2024, registrano un aumento del 2,6% – ha detto Alessio Longu, consulente Tecnocasa -. Mercato decisamente positivo per le località turistiche della Sardegna: il sud Sardegna mette a segno un aumento dei prezzi del 3,6%, la provincia di Sassari del 4,5% e quella di Cagliari dello 0,3%”.

A crescere a Olbia sono i prezzi delle case nel centro storico, grazie alla riqualificazione di questo quartiere, che oggi è più attraente. Oltre all’aumento del costo degli immobili è anche aumentata la propensione all’acquisto su prezzi che si attestano su 1500-1800 euro al metro quadro per le case più piccole, fino ad arrivare a 2500 euro al mq per le case posizionate sul Corso Umberto.

Un’altra località che sta avendo un boom è Osseddu, un tempo frazione in campagna, oggi caratterizzato da case molto belle e collegamenti con il centro più agevoli. Sono spesso case molto grandi e con giardino, che piacciono tantissimo sia a chi vuole abitarci, che a chi vorrebbe metterla a reddito. I prezzi sono di 2000-2500 euro al metro quadro.

Ma per chi vuole una casa-vacanza è ancora attratto da Pittulongu, dove molti acquirenti vengono anche da altre regioni. I valori delle case, secondo lo studio di Tecnocasa si aggirano intorno ai 3000 euro al metro quadro, con punte di 4000 euro per quelle vicino al mare. Il nuovo arriva anche a 6000 euro al metro quadro.

Anche la parte alta di Pittulongu è vista come molto attrattiva, poiché dista un solo chilometro dal mare. Qui i prezzi si aggirano ai 2500-3500 euro al mq. Viale Aldo Moro è un’altra zona molto amata, grazie alla presenza di numerose attività commerciali e bar, si può dire un’alternativa al centro storico olbiese, per la presenza di una movida.

Inoltre qui le case sono molto più grandi, sopratutto nelle vie interne. Qui i prezzi sono in aumento, come è in aumento l’interesse verso questa zona. Sopratutto per Sa Minda Noa, in via Mosca, che negli ultimi anni è diventato un quartiere non più periferico, ma ben integrato al tessuto urbano, grazie alla presenza di tante attività commerciali e famosi ristoranti, come McDonald’s e tra poco anche Burger King.

Sono più le coppie giovane e gli investitori ad amare questa zona. Qui le case sono sopratutto in classe energetica A e vanno dai 4000-4500 euro al metro quadro. Tuttavia, non è tutto rosa e fiori, poiché Tecnocasa rivela una carenza di case in affitto a lungo termine, poiché è molto radicata la pratica degli affitti stagionali. Sono stati fatti interventi per prevenire le alluvioni e fronteggiare il rischio idrogeologico, è sorto un campus universitario all’interno dell’ex Geovillage e che è destinato agli studenti fuori sede che studiano presso l’università di Olbia.

Il boom di Badesi e Trinità d’Agultu.

Un’altra zona dove cresce l’interesse per le case è Badesi. Qui i prezzi sono stabili, ma sono sempre di più gli acquirenti italiani e provenienti da tutta Europa. Crescono anche gli investitori dalla zona dell’Est, comprano prevalentemente bilocali da 60-70 mila euro.

Una delle zone più amate del comune è la frazione di Baia delle Mimose dove un piccolo appartamento sul mare si vende a 2000 euro al mq. Più nell’entroterra i prezzi scendono a 1300 euro al metro quadro e possono essere un ottimo investimento per chi vuole mettere a reddito una casa per il turismo.

Piacciono anche i residence vista mare nelle località Trinità d’Agultu e Vignola, che si vendono a 1300-1500 euro al metro quadro. Tra le frazioni di Trinità d’Agultu e Vignola si posiziona l’ambita Costa Paradiso, i cui acquirenti sono cittadini provenienti da tutta Europa. Qua i prezzi si aggirano intorno a 1500-2500 euro. In questa zona ci sono sopratutto case indipendenti inseriti in complessi a schiera oppure le villette. Altrimenti ci sono lotti edificabili.

Gli investitori spesso comprano per mettere a reddito, oppure da un immobile di 70 mila euro ricavano mediamente 7000 euro con una redditività intorno al 10% annuo netto. Amata dagli acquirenti anche Isola Rossa, dove stanno costruendo a prezzi medi di 4000 euro al mq. Le case più vecchie si aggirano intorno a 2000 – 3000 euro al metro quadro.

Porto San Paolo in crescita.

Crescono i prezzi anche a Porto San Paolo nella prima parte del 2024. Nel paese gallurese la domanda di casa vacanza è molto alta dal momento che attira anche le richieste di chi, rivolgendosi al mercato di Olbia, non riesce ad acquistare perché troppo costoso.

Qui le trattative di vendita si aggirano intorno ai 4 mesi da acquirenti italiani, spesso lombardi e romani o originari del posto che vivono all’estero. Piacciono i complessi vicino alla spiaggia e al porticciolo, che costano sino a 5000-6000 euro al mq. Valori in crescita anche nelle zone di Monte Contros e Monte Petrosu con vista su Tavolara e prezzi intorno a 4000 euro al mq. Le case medie costano intorno a 150 mila euro. Chi acquista la casa vacanza spesso la mette anche a reddito quando non la utilizza e ricava intorno a 8-10 mila euro a stagione.

