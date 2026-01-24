Nuovo medico di Santa Teresa Gallura sotto “assedio”: l’appello del Comune

L’arrivo del nuovo medico a Santa Teresa Gallura.

L’ambulatorio del nuovo medico a Santa Teresa Gallura ha registrato un’affluenza immediata e molto intensa fin dai primi giorni di apertura. Annamaria Carta ha preso servizio nel mese di dicembre e ha trovato una situazione complessa, segnata da una forte carenza di medici e da una domanda sanitaria elevata.

Il territorio vive da tempo difficoltà strutturali nell’assistenza primaria. Molti cittadini hanno atteso mesi per l’assegnazione di un nuovo professionista. L’ingresso della dottoressa ha quindi attirato subito un numero molto alto di utenti. A oggi risultano in carico circa 900 pazienti, tutti da prendere in gestione per la prima volta.

Il carico di lavoro del medico Santa Teresa Gallura.

Nei giorni successivi all’avvio dell’attività, l’ambulatorio ha lavorato a pieno ritmo. La dottoressa ha dovuto affrontare non solo le nuove prese in carico, ma anche l’aumento delle richieste legate all’influenza stagionale.

Il Comune ha spiegato che il medico si trattiene spesso in ambulatorio oltre l’orario previsto. Lo fa per accelerare le procedure e per offrire risposte nel minor tempo possibile. L’obiettivo resta quello di garantire continuità assistenziale a una popolazione numerosa e in parte fragile.

L’appello del Comune ai cittadini.

Come scrive La Nuova Sardegna, l’amministrazione comunale è intervenuta con un messaggio pubblico per chiedere collaborazione. Il Comune ha invitato i cittadini a contattare la dottoressa, almeno in questa fase iniziale, solo per reali urgenze.

Secondo quanto comunicato, la dottoressa sta facendo il massimo per gestire una mole di lavoro straordinaria. Il Comune ha ricordato che si tratta di una fase transitoria. Una volta che il sistema andrà a regime, le procedure torneranno disponibili per tutti in tempi più congrui.

Una fase di assestamento per il nuovo medico di Santa Teresa Gallura.

L’amministrazione ha riconosciuto i sacrifici sostenuti dai cittadini negli ultimi anni. Allo stesso tempo ha chiesto ancora un po’ di pazienza per consentire al nuovo medico di organizzare al meglio l’attività, dato che la scelta della dottoressa di stabilirsi a Santa Teresa Gallura rappresenta un grande vantaggio per tutti, auspicando che con la pazienza e la collaborazione di tutti il servizio possa restare attivo a lungo.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui