Nuovo asfalto per le strade di San Teodoro, ecco le vie interessate

24 Gennaio 2026

di Pietro Serra

Le strade interessate dai lavori a San Teodoro.

A San Teodoro hanno preso il via i lavori di rifacimento del manto stradale lungo il tratto che collega via don Gavino Pes a largo Emilio Lussu, un intervento reso urgente dal progressivo degrado della pavimentazione in granito. Negli ultimi anni, l’instabilità delle lastre aveva cominciato a rappresentare un rischio concreto, non solo per i veicoli in transito, ma soprattutto per i pedoni, costretti a muoversi su una superficie irregolare e potenzialmente pericolosa.

L’obiettivo principale del progetto è quello di garantire sicurezza e comfort alla circolazione, restituendo al contempo un aspetto più ordinato e duraturo a una strada storicamente frequentata e centrale per la vita del paese. L’intervento mira infatti a sostituire il sottofondo ormai compromesso e a consolidare la pavimentazione, prevenendo ulteriori cedimenti e riducendo l’impatto acustico del transito veicolare.

Il rifacimento non si limita a un mero ripristino estetico, ma rappresenta un passo avanti verso la valorizzazione dello spazio urbano, rendendo più agevole e sicuro il passaggio di residenti e visitatori. I lavori, previsti in più fasi, comprendono la rimozione delle lastre danneggiate, la sistemazione del sottofondo e la posa di nuove superfici in materiali resistenti, scelti per coniugare durata e comfort.

