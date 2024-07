La tratta Santa Teresa-Bonifacio con Moby sarà ripristinata

La tratta Santa Teresa-Bonifacio con Moby entro la prossima settimana.

Dopo i problemi di avaria le tratte Santa Teresa-Bonifacio con la Moby saranno ripristinate. La compagnia di navigazione Moby ha annunciato che il regolare ripristino della linea avverrà entro la prossima settimana.

La nave Giraglia, che aveva subito un’avaria tecnica eccezionale, riprenderà il servizio regolare. Attualmente, il collegamento è garantito dal traghetto della Ichnusa line con quattro corse giornaliere, dopo che la Giraglia si era fermata per un guasto e la nave sostitutiva Bastia era stata bloccata per controlli dalle autorità francesi.

La Bastia rimarrà disponibile sulla stessa rotta, pronta ad entrare in servizio in caso di necessità, comunica Moby, che si dice “mortificata per il disservizio arrecato e si scusa con la popolazione sarda, corsa e le autorità italiane e francesi”. A partire dal 2025, per migliorare il servizio sulla linea Santa Teresa Gallura – Bonifacio, verrà impiegata una nuova unità con caratteristiche commerciali uniche per questa tratta.”

