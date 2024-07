Gli studenti di Monti scrivono a re Carlo III e lui gli risponde

La lettera a Carlo III dagli studenti di Monti.

Gli studenti di Monti hanno invitato re Carlo III a visitare la loro scuola, che ha risposto alla loro lettera. Stando a quanto riportato dal quotidiano La Nuova Sardegna, il sovrano del Regno Unito ha ringraziato i ragazzi per il pensiero.

La lettera arriva dalla scuola media dell’istituto comprensivo del paese, tramite un progetto scolastico dedicato allo studio della storia, della geografia e della cultura dell’Inghilterra, gli studenti, sotto la supervisione dell’insegnante Ivonio Lugas. Così i giovani studenti hanno avuto l’opportunità di scrivere al re Carlo III a Buckingham Palace, Londra.

Lo hanno fatto con un testo in lingua inglese, accompagnato da un disegno che raffigura il sovrano insieme alla regina, facendo loro conoscere la realtà di Monti per le sue peculiarità, come il Vermentino di Gallura e il miele. Nella lettera i giovanissimi alunni hanno invitato il sovrano a visitare la loro scuola e il paese, aggiungendo un augurio di pronta guarigione. Una lettera che ha commosso così tanto il re dal convincerlo a rispondere, recapitando un plico via aerea con la stampigliatura ufficiale “Royal Mail”, contenente una lettera firmata da re Carlo III.

