Tecnomat apre a Olbia, al via le assunzioni

Assunzioni alla Tecnomat di Olbia.

Tecnomat, con l’apertura del nuovo negozio di Olbia, annuncia che cominciano le assunzioni del personale che andrà a lavorare nel punto vendita. L’azienda cerca varie figure professionali, tra cui consulenti tecnici e di vendita, addette/i alla logistica, hostess e steward di cassa e accoglienza, con contratto a tempo determinato.

L’arrivo dell’azienda nella città gallurese rappresenta un’importante opportunità di crescita per il territorio, con la creazione di nuovi posti di lavoro, e un impatto positivo per tutto il settore della vendita di prodotti tecnici e di finitura per la manutenzione, ristrutturazione e costruzione dell’habitat.

Far parte del mondo Tecnomat è vivere un’esperienza unica e stimolante; un’occasione da non perdere per entrare in un team dinamico ed altamente professionale, in un ambiente di lavoro nuovo, inclusivo e informale, dove ognuno potrà mettere alla prova le proprie capacità, confrontandosi con gli altri, all’interno di un gruppo internazionale.

Le selezioni sono attive e Tecnomat invita le persone interessate a presentare la propria candidatura attraverso il portale dedicato: https://lavoro.tecnomat.it/jobs/4137396-nuova-apertura-olbia .

“Siamo entusiasti di aprire un nuovo punto vendita a Olbia“, dichiara Tecnomat. “Crediamo che il nostro arrivo avrà un impatto positivo sull’economia locale, creando nuovi posti di lavoro e offrendo percorsi di crescita individuali in un team fortemente motivato e che guarda al futuro con slancio positivo. L’apertura del terzo punto vendita in Sardegna, dopo quelli di Assemini (CA) e Sassari, fortifica il legame strategico con questa regione e migliora l’offerta di prodotti e servizi professionali di elevata qualità, nel settore dell’edilizia e della riqualificazione energetica degli edifici”.

Tecnomat è da sempre impegnata a promuovere la crescita professionale delle proprie collaboratrici e collaboratori, offrendo percorsi di formazione avanzata, presso i punti vendita e presso le aziende partner, e di crescita continua. L’azienda è, inoltre, attenta a valorizzare il talento individuale, offrendo opportunità di inserimento e crescita all’interno di un gruppo fortemente motivato.

Il nuovo punto vendita Tecnomat a Olbia vuole essere il partner ideale e il punto di riferimento nel mondo dei materiali tecnici per piccoli e grandi cantieri nell’area e si inserisce in un contesto di continua crescita degli investimenti in Italia

