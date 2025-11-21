Vasta coltivazione di marijuana a Loiri, indagato un 46enne

Indagato un 46enne a Loiri Porto San Paolo.

A Loiri Porto San Paolo, in località Santa Giusta, i carabinieri hanno portato alla luce una vasta piantagione di marijuana, frutto di un’articolata attività investigativa condotta nelle ultime settimane. Sul terreno, attrezzato con un complesso impianto idrico ed elettrico per l’irrigazione, sono state rinvenute oltre 2mila piante, e la proprietà è stata collegata a un olbiese di 46 anni, già noto alle Forze dell’Ordine, ritenuto responsabile della coltivazione e produzione di sostanze stupefacenti.

Nel corso dell’intervento sono stati sequestrati anche fertilizzanti e diversi materiali agricoli utilizzati per la messa a dimora e la cura delle piante, a conferma della sistematicità dell’attività illecita. Le indagini in corso non escludono la possibile collaborazione di altre persone, esperte nella coltivazione illegale di canapa indica, con l’indagato, e i militari stanno approfondendo il ruolo di eventuali complici nella gestione della piantagione.

