Sfera Ebbasta incanta Santa Teresa: bagno di folla al concerto di Pasquetta

Successo per l’evento di Pasquetta a Santa Teresa Gallura.

Grande successo a Santa Teresa per l’evento di Pasquetta. L’ottava edizione dell’Easter Festival si è chiusa con un bilancio estremamente positivo, confermando il paese gallurese come meta di riferimento per il divertimento pasquale.

Il bilancio.

Piazza Vittorio Emanuele I è diventata il centro di una grande festa che ha visto riuniti migliaia di ragazzi in un’atmosfera carica di entusiasmo. La serata ha avuto inizio con i DJ set che hanno creato il giusto clima di attesa, coinvolgendo la piazza in vista della performance principale della manifestazione.

L’arrivo di Sfera Ebbasta.

L’arrivo sul palco di Sfera Ebbasta ha scatenato la piazza, con il pubblico che ha accompagnato ogni brano in un clima di grande partecipazione collettiva. La performance della stella del trap ha rappresentato il cuore pulsante dell’evento, dimostrando ancora una volta la capacità della musica di richiamare tantissimi visitatori tra i quali numerosi giovani protagonisti di un evento indimenticabile.

A concludere la serata sono state le coreografie del gruppo Señorita, che hanno mantenuto alta l’energia fino ai saluti finali. Il festival non è stato solo un momento di spettacolo, ma si è confermato una preziosa occasione di aggregazione e un’importante vetrina per la promozione turistica del territorio gallurese.

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