A Santa Teresa Gallura fervono i preparativi per la Gran Dama Galleggiante, la performance che questa sera trasformerà il porto in un teatro a cielo aperto. Un evento unico in Sardegna, sospeso tra arte, musica e magia, che promette di incantare spettatori di tutte le età.
In queste ore l’area portuale è un grande cantiere artistico: diversi tecnici specializzati sono già al lavoro per curare ogni dettaglio dell’imponente allestimento scenico. Strutture sospese, impianti di illuminazione, coreografie acquatiche e sistemi di sicurezza vengono ultimati in un lavoro corale che coinvolge professionisti di alto livello, tutti impegnati a garantire la perfetta riuscita di uno spettacolo senza precedenti.
La Gran Dama Galleggiante vi aspetta questa sera alle 21.30 nel Porto di Santa Teresa Gallura. Sarà molto più di un semplice spettacolo: un’esperienza sensoriale che unirà musica, arti visive e suggestioni marine, consegnando a Santa Teresa Gallura una delle serate più iconiche della sua estate.
Ultime Notizie
- Cosa fare nel weekend a Olbia e in Gallura, tutti gli eventi da non perdere
- Il porto di Santa Teresa Gallura diventa un palcoscenico: ultimi preparativi per la Gran Dama
- Delta Air Lines valuta il volo diretto New York – Olbia per l’estate 2026
- Incidente a Santa Teresa, anziani soccorsi dal deputato Giagoni