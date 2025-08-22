Gli eventi del weekend.

Cosa fare nel weekend in Gallura? Ecco alcuni suggerimenti per non mancare alle più interessanti manifestazioni nei paesi della Gallura per il weekend.

Golfo Aranci celebra le tradizioni della Sardegna

Golfo Aranci ospita Isola in Gallura, evento itinerante che celebra la cultura, i sapori e le tradizioni della Sardegna. In Piazza Cossiga e lungo il lungomare, i visitatori potranno immergersi in un percorso tra artigianato locale, degustazioni tipiche e spettacoli itineranti di cori sardi, per vivere appieno l’identità autentica dell’isola. Prevista una sfilata di maschere tipiche della nostra tradizione.

Al via il “Costa Rossa Festival delle Arti”

Al via il “Costa Rossa Festival delle Arti”. Confermata la Direzione Artistica di Alessio Ninu, artista e sociologo, il cartellone 2025 prevede che la letteratura, il teatro, il cinema, la musica e la fotografia vestano a tema due principali località del Comune gallurese, Isola Rossa e Costa Paradiso.

Santa Teresa si illumina con la Gran Dama Galleggiante

Un appuntamento magico e suggestivo che animerà il porto di Santa Teresa Gallura con spettacoli, gastronomia e musica dal vivo, culminando con la spettacolare Gran Dama Galleggiante, una performance unica sul mare tra luci, colori e atmosfera fiabesca. Santa teresa vi aspetta il 22 agosto.

La 9° Sagra del Porcettone a Badesi

Non perdere la 9° Sagra del Porcettone il 22 Agosto ore 19:00 nel Lungomare Li Junchi, Badesi. Si potranno gustare i deliziosi gnocchetti con pulpuzzi e il famoso Porcettone alla brace, accompagnato da un buon bicchiere di vino.

Clementino live a Golfo Aranci

Il rapper partenopeo più amato d’Italia arriva a Golfo Aranci per una serata imperdibile.

Sabato 23 agosto, Piazza Cossiga dalle ore 21 in poi diventa il palco di un grande evento gratuito con protagonista Clementino, artista eclettico, capace di unire rap, freestyle e contaminazioni musicali uniche.

La musica caraibica a Rena Majore

Sabato 23 agosto 2025 ore 22:00 in Piazza Sirenella, Rena Majore, direttamente dalle balere caraibiche

“LOS PICAFLORÉS DE LA ISLA”. Vi trascineranno in un turbinio di “presobenismo” attraverso le vibrazioni morbide del calypso, i ritmi incalzanti del bahiao, la magia della cumbia e l’esoterismo bananoso del mento jamaicano.

“Il Saluto al turista”: l’evento a Monti

In Piazza Regina Margherita a Monti domenica 24 Agosto dalle ore 19:00 ci sarà il Saluto al turista. A Monti vi aspetta una serata di festa con buon cibo, musica dal vivo e tanto divertimento!

La presentazione del libro di Giovanni Seu a Cannigione

Sabato 23 agosto, alle 21:30, in Piazza San Giovanni Battista a Cannigione, si terrà la presentazione del libro di Giovanni Seu, Antonangelo L. Una vita spregiudicata. Il caso Liori.

