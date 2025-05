A Santa Teresa rifiuti fuori controllo, ecoisole in grave crisi

La gestione delle ecoisole a Santa Teresa Gallura.

A Santa Teresa Gallura la situazione delle ecoisole continua a destare preoccupazione. Nonostante gli impegni presi a novembre con i sindacati, l’amministrazione comunale non ha ancora predisposto un sistema di sorveglianza né ha garantito la presenza di personale incaricato presso le postazioni per la raccolta differenziata. A denunciare il problema è Tomaso Manconi, segretario della Fit Cisl Gallura, che parla di una situazione ormai insostenibile.

“Nelle ecoisole comunali i sacchetti vengono buttati in maniera incontrollata: non c’è un operatore presente e nessun sistema di videosorveglianza. Di fatto la differenziata la fanno i lavoratori, con rischi per la loro salute e incolumità. È una situazione che non può andare avanti così, non si può scaricare sugli operatori un’attività non prevista dal loro contratto – insiste Manconi -. Si trovi quanto prima una soluzione, considerato che, con l’estate, la popolazione che gravita su Santa Teresa passa da 5000 a 60mila persone e questo significa far aumentare in modo esponenziale anche il conferimento dei rifiuti”.

