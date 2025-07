Venerdì 18 luglio 2025, a partire dalle ore 19:00, presso il Porto Turistico di Santa Teresa Gallura, si terrà la Sagra del Pesce, organizzata dalla Pro Loco con il patrocinio e il contributo economico del Comune di Santa Teresa Gallura.

Questa sagra è una festa popolare dedicata alla valorizzazione del pesce, sia come ingrediente che come elemento identitario della comunità locale. La sagra di domani prevede il risotto alla pescatora, frittura di calamari, frittura di zucchine tipiche di Sana Teresa di Gallura e anguria del posto a km 0. Per i più piccoli non mancheranno le cotolette e patatine fritte.

Verranno cucinati 200 chili di calamari, un quintale di riso e un quintale e mezzo di pesce proveniente dalle Bocche di Bonifacio. Saranno circa quindici i volontari che cucineranno con dedizione e passione.Un evento pensato per vivere insieme un’atmosfera di festa e convivialità, con il mare sullo sfondo e il meglio della tradizione gallurese in tavola.

A seguire alle ore 20:00 è previsto uno spettacolo per bambini: Magia, risate e meraviglia con Japo, Mondo Magico. Uno show coinvolgente che incanterà i più piccoli (e non solo) con trucchi spettacolari e tanta allegria. Alle 21:30 il Concerto Live della Datti Band e alle ore 23:00 la serata sotto le stelle con la musica travolgente di DJ Carlitos: dance, hit estive e vibrazioni da festa per far continuare il divertimento fino a notte inoltrata.

Un evento di grande importanza per il territorio grazie alla collaborazione dell’amministrazione comunale, Silene Multiservizi, i Vigili Urbani, Ambiente Italia, Guardia Costiera e di tutti coloro che stanno rendendo possibile la realizzazione della sagra.

