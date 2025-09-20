Sfilata, giochi e musica per tutti a Santa Teresa Gallura

Musica per tutti a Santa Teresa Gallura.

Tutto pronto all’inizio dell’evento tanto atteso a Santa Teresa Gallura. La festa prenderà il via alle 18:30 con la sfilata a piedi, che partirà da piazza Bruno Modesto, passerà in via Eleonora Arborea, via Nazionale, Piazza Vittorio, via Cavour, per arrivare fino a piazza Vittorio Emanuele I, cuore pulsante dell’evento. Al fine di mantenere puliti gli spazi, non verranno distribuiti coriandoli durante la manifestazione.

Ad animare la serata ci sarà lo spettacolo di Japo Mondo Magico, che coinvolgerà grandi e piccini con giochi e intrattenimento. La musica dal vivo sarà protagonista con i ritmi travolgenti della Datti Band, per far ballare il pubblico fino a tarda sera.

Una sfilata travolgente, spettacoli per grandi e piccini e tanta musica dal vivo! Sarà una serata magica che farà ballare e divertire tutta la città! Tra maschere, suoni e sorrisi, vivi l’atmosfera unica del nostro carnevale con gli stand enogastronomici! Non è solo una festa, è l’anteprima più attesa dell’anno!

Tra gli ospiti speciali della manifestazione figura Domenico Dettori, la cui presenza promette di arricchire l’evento con la sua riconosciuta arte musicale, a seguire il dj Mauro Giagoni. Un appuntamento imperdibile per vivere insieme un anticipo di carnevale in un’atmosfera festosa e comunitaria.

