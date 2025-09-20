Dramma a Porto Rotondo, entra in piscina e muore

Una donna è morta dopo l’ingresso in piscina a Porto Rotondo.

Una mattinata che sembrava destinata a scorrere nella tranquillità di un soggiorno di vacanza si è trasformata in tragedia nella spiaggia di Marinella, a pochi chilometri da Porto Rotondo. All’interno di un elegante residence affacciato sul mare, una turista fiorentina di 88 anni ha accusato un malore improvviso mentre si trovava a bordo piscina, dove stava trascorrendo alcuni momenti di relax.

L’episodio è avvenuto nella tarda mattinata di oggi, sabato 20 settembre, sotto gli occhi di altri villeggianti e del personale della struttura, che hanno immediatamente lanciato l’allarme. Nel giro di pochi minuti sono arrivati i soccorsi, con l’elisoccorso inviato d’urgenza e il personale medico che ha tentato a lungo di rianimare l’anziana. Nonostante gli sforzi messi in campo e le cure tempestive, per la donna non è stato possibile evitare il tragico epilogo.

Il dramma ha suscitato grande commozione tra chi si trovava nella struttura, rimasto profondamente colpito dalla scena. Quella che doveva essere una giornata dedicata alla spensieratezza e al riposo si è trasformata in un momento di dolore inatteso, che ha scosso l’atmosfera serena di uno dei luoghi di villeggiatura più frequentati della costa gallurese.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui