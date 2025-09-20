Incidente ad Aglientu, muore un 88enne: ci sono anche diversi feriti

L’incidente mortale ad Aglientu ha provocato diversi feriti.

Un incidente mortale si è verificato nel pomeriggio ad Aglientu lungo la strada provinciale 5, dove un agricoltore di 88 anni, residente nel comune, ha perso la vita in uno schianto frontale.

Secondo una prima ricostruzione, l’anziano, alla guida della sua Fiat Panda, avrebbe invaso la corsia opposta, urtando un veicolo in transito. Non si esclude che il tragico impatto possa essere stato causato da un improvviso malore dell’uomo.

Sul luogo dell’incidente sono prontamente intervenuti i carabinieri del Radiomobile di Tempio, impegnati nei rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dello scontro, e i vigili del fuoco del Comando provinciale di Sassari, che hanno provveduto a rimuovere i mezzi distrutti e a mettere in sicurezza l’area. L’impatto ha avuto conseguenze anche sugli occupanti dell’altra vettura, che sono stati soccorsi dal personale del 118 con l’ausilio di tre ambulanze.

