A Santa Teresa Gallura vandalizzato il cartello contro le dittature

I vandali hanno preso di mira il cartello contro le dittature.

Il danneggiamento del cartello commemorativo posizionato nei giardini pubblici di Santa Teresa Gallura, alle spalle della panchina simbolicamente dedicata alle vittime di tutti i regimi totalitari, ha suscitato la ferma condanna della sindaca Nadia Matta. L’episodio è avvenuto in prossimità della “Giornata europea di commemorazione delle vittime di tutti i regimi totalitari: comunismo, fascismo, nazismo”, istituita per mantenere viva la memoria dei crimini perpetrati da ogni forma di dittatura.

La prima cittadina ha espresso preoccupazione per quanto accaduto, leggendo nel gesto non soltanto un atto di vandalismo, ma anche un segnale inquietante sul piano della consapevolezza storica. A suo avviso, simili episodi mettono in luce come non sia ancora condiviso da tutti un principio essenziale: nessuna dittatura, sia essa di destra o di sinistra, può trovare giustificazione o attenuanti.

“L’atto vandalico che ha colpito il cartello dimostra che, forse, non per tutti è chiaro un concetto fondamentale: nessuna dittatura può essere giustificata, né di destra né di sinistra. Ricordiamolo sempre, e trasmettiamolo alle nuove generazioni senza alcun condizionamento ideologico, raccontando loro tutti i crimini commessi dai regimi – ha affermato la sindaca -. La Repubblica nasce dalla partecipazione, dalla responsabilità civica e dalla coscienza collettiva. Rinnoviamo sempre questo impegno, consapevoli e uniti nella difesa dei valori costituzionali”.

