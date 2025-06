Processo chiuso, restituita ai Marzano la villa bianca di Tavolara

Restituita la villa bianca di Tavolara.

La restituzione dell’edificio noto come “la villa bianca” di Tavolara segna un passaggio importante in una vicenda giudiziaria che ha acceso per anni il dibattito tra tutela ambientale e diritti di proprietà. Con un’ordinanza del Tribunale di Tempio, contenuta nella sentenza che ha sancito la chiusura del processo per intervenuta prescrizione, la storica casa – un tempo abitazione del custode dell’isola – tornerà nelle mani della famiglia Marzano.

La decisione, maturata al termine di un procedimento incentrato su presunte irregolarità edilizie e violazioni paesaggistiche, rappresenta un esito favorevole per i proprietari. La Procura aveva ipotizzato violazioni delle prescrizioni imposte dalla Soprintendenza. Tuttavia, nel corso del dibattimento è stata confermata una sanatoria rilasciata dal Comune di Olbia, elemento che ha contribuito a ridimensionare il peso delle accuse. Con la prescrizione, sono venute meno le contestazioni penali, mentre il sequestro preventivo disposto dai carabinieri del Nucleo tutela patrimonio culturale viene ora revocato, aprendo la strada alla restituzione dell’immobile.

