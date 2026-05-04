Grande successo, sia sul piano organizzativo che per la partecipazione del pubblico, per la 10° edizione di Sapori e Sensazioni sulle Bocche, che ha animato l’inizio di maggio a Santa Teresa Gallura. L’1 e il 2 maggio, la centrale Piazza Vittorio Emanuele I si è trasformata in un vivace palcoscenico di profumi, colori e tradizioni, confermando la manifestazione come uno degli appuntamenti più attesi dedicati all’enogastronomia locale.

Per due giorni, produttori, artigiani e operatori del settore hanno dato vita a un vero e proprio percorso esperienziale, tra degustazioni, piatti della tradizione e reinterpretazioni creative capaci di raccontare l’identità del territorio. L’evento è stato anche un momento di memoria e riconoscenza: la manifestazione è infatti dedicata ad Adriana Riva, storica organizzatrice scomparsa anni fa, ma ancora profondamente presente nel ricordo e nell’impegno della comunità locale.

Promossa con il patrocinio del Comune e grazie alla collaborazione di realtà associative del territorio, tra cui la Pro Loco, Love Santa Teresa Gallura, Radio Wave Gallura e il gruppo Fidali ’82, la manifestazione ha saputo unire gastronomia, cultura e intrattenimento in una formula vincente. Non solo cibo, dunque, ma anche momenti di spettacolo e condivisione pensati per valorizzare le espressioni più autentiche della Gallura.

A fare da cornice, in questi giorni, una piazza capace di raccontare storie attraverso gesti antichi e sapori genuini. Tra gli appuntamenti musicali, apprezzata anche l’esibizione dei Black Velvet Duo, che hanno portato sul palco sonorità rock grunge, contribuendo a rendere ancora più vivace l’atmosfera della manifestazione. Inoltre, hanno partecipato all’evento i gruppi folk locali Ventu d’Agliola e Gruppo Folk 1970. Un’edizione che conferma “Sapori e Sensazioni sulle Bocche” come un evento capace di crescere nel tempo, mantenendo saldo il legame con le proprie radici e con la comunità che lo rende possibile. Una manifestazione in continua evoluzione, capace di rinnovarsi senza perdere la propria identità.

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