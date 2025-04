Muore a 16 anni quattro giorni dopo l’incidente in scooter

Non ce l’ha fatta Asia Loddo, morta a 16 anni dopo una caduta con lo scooter

Aveva solo 16 anni ed è morta in ospedale quattro giorni dopo una rovinosa caduta in scooter assieme a un’amica. Mercoledì sera Asia Loddo viaggiava assieme a un’amica 18enne in viale Marconi, tra Cagliari e Quartu. All’improvviso hanno perso il controllo del mezzo e sono rovinosamente cadute all’altezza dello svincolo di Is Pontis Paris.

Le condizioni della 16enne era da subito disperate ed era ricoverata in Rianimazione all’ospedale Brotzu di Cagliari. L’amica 18enne non sarebbe in pericolo di vita ed è ancora al Policlinico di Monserrato. Asia Loddo non si è mai risvegliata ed è morto dopo 4 giorni nel reparto di Rianimazione. La famiglia ha autorizzato la donazione degli organi e la sua prematura scomparsa potrà salvare altre vite.

